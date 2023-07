Drogue à Luxembourg: «Je ne peux plus embrasser mes enfants»: piquée par une seringue par accident

«J'ai eu peur d'attraper le Sida», confie Sabine*. Cette employée d'un fast-food dans le secteur de la gare de Luxembourg, pourtant munie de gants, raconte avoir été fin juin blessée à la main par l'aiguille d'une seringue de drogue, dissimulée entre la cuvette des toilettes et l'attache de la cuvette, lors du nettoyage des sanitaires.

Ayant été en contact sanguin avec une aiguille qui s'est enfoncée dans le flanc de sa main, elle a été prise en charge par les pompiers et transférée au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Au regard des risques de contamination au VIH et à tout autre virus dont ceux de l'hépatite, elle a suivi un traitement dédié. «Pour le moment, je ne peux plus embrasser mes enfants», déplore Sabine*, qui ne pourra reprendre le travail que début août.