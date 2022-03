Bruno Rodriguez - «Je ne pouvais plus rien faire» : il explique pourquoi il s'est fait amputer

«Je ne pouvais plus rien faire (…). Je n'avais plus d'autonomie. Je ne pouvais plus conduire. Ma femme était obligée de me laver. Je ne pouvais plus travailler (…) Cela a fait des dégâts importants dans ma vie» confie l'attaquant dans les colonnes de L'Équipe, qui assure que ces douleurs insupportables étaient les conséquences des entorses et nombreuses infiltrations qu'il avait reçu lorsqu'il était joueur.