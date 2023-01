Sebastian Korda : «Je ne pouvais plus tenir ma raquette»

«J'ai frappé un coup droit en retour de service, en début de deuxième set, et après, par moments, je ne pouvais plus tenir la raquette», a raconté l'Américain, fils de l'ex-champion tchèque Petr Korda. Il était mené 7-6 (7/5), 6-2, 3-0 quand il a jeté l'éponge en ayant laissé filer les sept derniers jeux.

«J'avais eu une alerte à Adélaïde (NDLR: avant l'Open d'Australie), mais c'était passé. Et je n'ai eu aucun problème durant le tournoi jusque-là. Jusqu'à ce coup mal frappé en retour. Ça a commencé et ça n'a fait qu'empirer», a-t-il ajouté. Korda ne savait pas ce qui a provoqué cette douleur et devait «voir un médecin» dans la foulée pour en savoir plus. Mais il a souligné n'avoir «jamais eu de blessure au poignet», excluant un pépin chronique.