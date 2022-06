Caroline Receveur : «Je ne ressens pas l'envie viscérale d'avoir un enfant»

L'influenceuse lorraine a confié à ses 4,8 millions d'abonnés les raisons pour lesquelles elle ne mettait pas de deuxième bébé en route.

Caroline Receveur est l'heureuse maman d'un petit Marlon, qui fêtera ses 4 ans le 6 juillet prochain. Forcément aujourd'hui lui parviennent des questions concernant l'agrandissement de la famille qu'elle forme avec Hugo Philip depuis un peu plus de 5 ans. Des interrogations auxquelles la native d'Épinal et fille d'un ex-footballeur du FC Metz, a répondu franchement lors d'une session questions/réponses avec ses 4,8 millions d'abonnés sur Instagram.

«Ce n'est pas prévu au programme pour plein de raisons», a-t-elle indiqué. D'abord parce qu'elle est «très fusionnelle» avec son petit garçon et parce qu'ils commence[nt] seulement à trouver un équilibre vie famile, pro, perso depuis un an (...) On ne veut pas gâcher cette stabilité qui n'est pas évidente à maintenir».

«Je n'ai pas appris à canaliser mes angoisses»

Il y a des raisons également professionnelles: «Nous avons fait le choix de nous donner à 1000% dans nos marques Cruel Pancake (vêtements streetwear) et Cosmic Goddess (café) en faisant des choix risqués mais décisifs pour notre avenir», explique celle qui a été serveuse dans une boîte de nuit de Metz avant de participer à «Secret Story». «On ne peut pas prendre le risque de caler une grossesse et un nouveau-né par-dessus et bacler soit nos business soit l'éducation du deuxième». Le couple a quitté Paris en 2020 et s'est installé à Dubaï, comme la quasi-totailté des influenceurs français.