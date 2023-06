Dr Sex: «Je ne ressens presque rien lors des rapports sexuels»

Réponse de Dr Sex

L’excitation, et l’orgasme qui en résulte, est générée par l'interaction entre les perceptions sensorielles, les mouvements rythmiques, la tension, respectivement le relâchement musculaire, et la respiration. Pour changer le processus dans son ensemble, il est possible d'agir à chacun de ces niveaux.

De nombreux hommes se masturbent en crispant tout leur corps et en exerçant une forte pression sur le pénis tout en exerçant des mouvements de va-et-vient de la main. Or, lors d'un rapport sexuel, les circonstances sont différentes et il devient donc plus difficile d’atteindre l’orgasme. Je pense que c'est aussi le problème en ce qui te concerne.