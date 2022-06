Dr Sex: «Je ne sais pas si je pourrais lui résister!»

Je pense que tu aspires à plus d’action et de changement dans ton quotidien. Le simple fait de le reconnaître et de l’admettre ouvertement te permet de penser au flirt avec cet homme d’une tout autre manière. Il ne s’agit alors que d’une des innombrables possibilités de mettre plus de vie dans ton quotidien.

La première étape pourrait consister à faire le point avec ton partenaire et de clarifier où tu en es dans ta vie et dans ta relation, quels sont les points sur lesquels tu as besoin de réfléchir et que tu as besoin de tirer au clair, ce sur quoi tu souhaites mettre une croix et ce à quoi tu souhaites accorder une plus grande place.