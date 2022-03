«Je ne sais pas si l’on peut avoir une décision plus altruiste»: témoignage d’un receveur d’organe.

Étienne Bischops, greffé du foie, raconte son aventure à L'essentiel.

L’essentiel: Votre greffe du foie remonte à quand?

Étienne Bischops, greffé du foie: À 11 ans. La semaine prochaine, le 2 mars. Cela fera un anniversaire! Un peu mon 2e anniversaire.

Vous allez le fêter?

Non, quand même pas! Mais on y pense tout particulièrement.

Pourquoi avez-vous été greffé?

À 18 ans, les médecins m’ont diagnostiqué une maladie rare du foie. Il n’y avait pas de traitement. C’est une maladie qui avait de longues périodes de rémission: je n’ai rien eu jusqu’à 32 ans et puis d’un coup, c’est venu. Les médecins me donnaient une espérance de vie de trois ou quatre ans.

Cela doit être un coup terrible.

En fait, les médecins ont de suite positivé, dit qu’il y avait la greffe possible et m’ont fait rencontrer une personne qui avait eu le même problème et qui avait été greffée cinq ans avant. Je n’ai donc pas trop eu d’angoisse. En revanche, ils m’ont dit de suite que cela pouvait durer au moins six mois avant d’avoir un greffon. J’ai eu de la chance: en à peine plus de trois semaines, j’ai reçu un appel pour ma greffe. Je n’ai donc pas connu cette phase d’attente interminable.

Comment cela s’est-il passé?

L’appel est arrivé un dimanche, vers 20 h. Et là, on ne pense plus à rien. On fonce. On part comme on est habillé. En plus, les médecins m’avaient dit que je devais être à l’hôpital (NDLR: à Liège, au Luxembourg il n’y a pas de transplantation du foie ) en 2h ou 2h30, et il y a 1 h 45 de route!

À quoi avez-vous pensé?

J’ai tenté de ne penser à rien. J’ai positivé. Je voyais cette greffe comme la fin d’une phase de douleur et comme une grande chance.

Je suis arrivé à 22 h 30. Pendant deux heures, il y a eu encore des examens de dernière minute, des prises de médicament. J’ai été badigeonné de pommade antibiotique pour me désinfecter. Ensuite, une heure d’attente. Et puis je suis passé sur le billard.

Le lendemain, je me suis réveillé vers midi en salle de réveil. De suite, le médecin est venu me voir. J’étais sous morphine et un cocktail de médicaments très puissants pour éviter le rejet du greffon. Bref, complètement shooté!

À quoi avez-vous pensé à ce moment-là?

J’étais soulagé que ce soit passé et très reconnaissant pour le médecin, qui avait travaillé toute la nuit et qui enchaînait ensuite sa journée de travail normale . Ils font vraiment un travail admirable.

Avez-vous pensé à votre donneur?

Non, pas vraiment à ce moment-là. J’avais mal, j’étais en soins intensifs. Là, on pense d’abord à soi, à s’en sortir. On ne philosophe pas trop.

J’ai encore fait deux épisodes de rejet, le premier une dizaine de jours après avoir eu ma greffe, le second alors que je venais de sortir de l’hôpital.

b>Comment a été la sortie?

Cela a été le moment presque le plus angoissant. L’hôpital est très rassurant. On est constamment surveillé. On fait une prise de sang le matin et on sait l’après-midi si tout va bien. Se retrouver seul ensuite fait peur. On cogite, on se demande si cela va, on se dit que l’on a mal et on se persuade que l’on a mal.

Ce qui m’a rassuré, c’est qu’un samedi soir à 21 h, mon médecin m’a appelé et m’a dit qu’il avait pensé qu’il fallait changer la dose de médicaments. M’apercevoir que mon médecin pensait à moi un samedi soir à 21 h, ouah!

Les médecins-transplanteurs sont vraiment très impliqués et engagés dans leur combat pour sauver des vies.

Et à ce moment-là, vous avez aussi eu le temps de penser à votre donneur.

Oui. J’avais une très grande reconnaissance pour lui. Quelques mois plus tard, j’ai appris qu’il avait moins de 20 ans. Cela a été très douloureux. Ce jeune n’avait pas eu le temps de vivre! Je me suis demandé quel était le sens de la mort d’une personne si jeune. Pendant plusieurs mois, j’ai vraiment voulu mener une enquête pour savoir qui c’était. C’était une pulsion de faire quelque chose. Parler avec sa famille. Pouvoir exprimer ma reconnaissance et la dette que j’ai envers lui et eux.

Mais, ensuite j’ai parlé avec un médecin avec qui je m’entends très bien et il m’a dit quelque chose que je n’ai jamais oublié: «parfois, il y a des questions qu’il faut mieux laisser sans réponse». Après, j’ai décidé d’accueillir cette greffe comme un cadeau.

Quand je pense à ce qu’ils ont dû endurer! Parce qu’une greffe, cela signifie que leur enfant est de nouveau opéré. C’est très dur. Je ne sais pas s’il existe une décision plus altruiste que celle de donner des organes, surtout ceux d’un enfant.

Vous y pensez tous les jours?

Non, cela fait quand même onze ans que j’ai été opéré. Mais quand j’ai un bon moment j’y pense. Je me dis: «Tiens c’est un moment que je peux vivre grâce au don de mon donneur».

Est-ce que cela a changé votre manière de voir certaines choses?

J’estime que c’est mon devoir de prendre soin de mon foie. Il y avait d’autres personnes qui étaient en attente, je n’ai pas le droit de le gâcher. Mais bon, c’est devenu le mien maintenant, ce n’est plus un élément étranger dans mon corps!

Et sinon, c’est vrai que je relativise plus les petits soucis. Je suppose que c’est comme tout le monde qui s'est sorti de gros problèmes de santé. Le mauvais temps ne me déprime plus jamais!

J’ai aussi un grand sentiment de reconnaissance pour toute la chaîne de solidarité qui a fait que j’ai pu avoir ce foie: le donneur, sa famille, les médecins, les coordinateurs de transplantations… On ne va pas dire que c’est un miracle parce que c’est techniquement réalisable, mais c’est comme un miracle!

Vous êtes devenu un militant pour cette cause.

Je ne veux imposer à personne d’accepter de donner ses organes ou ceux d’un proche. Mais on peut tous en avoir besoin, un jour ou l’autre. Il faut être cohérent: si on refuse de donner alors qu’on accepte de recevoir, c’est une position qui est moralement difficile à défendre.

Beaucoup de gens s’imaginent qu’après une greffe, on ne fait que survivre. Non! Il y a même un champion olympique de snowboard qui a été greffé du foie. Après une greffe, on vit normalement. On passe d’un état «au bout du rouleau» à un état de santé normal. Pour soi, c’est comme un miracle.

Que faites-vous comme sport aujourd’hui?

Je fais de l’alpinisme, du vélo. L’année dernière, avec une équipe de greffés, on a tenté de faire le sommet du Mont-Blanc mais on a dû s’arrêter à cause du temps. En revanche, on a fait le Grand-Paradis, c’est aussi l’un des 4 000 mètres des Alpes! Mais le Mont-Blanc, on va réessayer.