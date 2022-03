Déraillement en Espagne : «Je ne suis pas assez fou pour ne pas avoir freiné»

Francisco José Garzon Amo, le chauffeur du train accidenté le 24 juillet qui a fait 79 morts à Saint-Jacques de Compostelle, assure qu'il «ne comprend pas» ce qui s'est passé.

«Avant que le train ne se renverse, j'avais tout activé et je vois que non, que non, que ça ne passe pas». «Je n'ai eu le temps de rien». «Je ne le comprends toujours pas», ajoute-t-il lorsque le juge lui demande pourquoi il n'a pas réduit plus tôt la vitesse du train. Les premières informations livrées mardi par les boîtes noires ont révélé que le train roulait à 192 kilomètres heure quelques kilomètres avant le lieu de l'accident, puis qu'il avait freiné avant de dérailler à 153 km/h dans un virage limité à 80 km/h, à quatre kilomètres de Saint-Jacques de Compostelle.