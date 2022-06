Athlétisme : «Je ne suis pas sûr d'aller aux championnats du monde»

LUXEMBOURG – Après une mauvaise passe, Bob Bertemes a changé sa façon de travailler et pense à faire l'impasse sur les Mondiaux.

Bob Bertemes: J'ai eu deux-trois semaines très dures à la reprise de l'entraînement. Je n'avais pas vraiment de douleurs, mais plus rien ne bougeait, j'étais hyper fatigué. Avec mon coach, on a donc décidé de changer un peu mon rythme d'entraînement, de faire plus de disque pour changer un peu.