Témoignage au Luxembourg: «Je ne suis plus vue comme la femme handicapée, mais celle avec le chien»

Un soutien psychologique

C'est toute l'œuvre de l'ASBL Rahna. «On travaille avec deux écoles canines, Handi’chiens en Normandie et Os'mose à Liège, en Belgique, précise Andrée. C'est là-bas que l'association luxembourgeoise récupère ses chiens formés pour assister les personnes en difficulté». En effet, les chiens d'assistance ne sont pas seulement destinés aux personnes ayant un handicap physique. «Il y a des chiens spécifiques pour les diabétiques et épileptiques, des chiens d'éveil pour les personnes ayant des problèmes mentaux ou pour les enfants, et des compagnons spécialisés en soutien psychologique», ajoute la maîtresse de Gana.

Aujourd'hui, Andrée ne pourrait plus se passer de son toutou. Outre un soutien technique, l'animal est un véritable compagnon de vie pour cette ancienne casanière. «Grâce à lui, je sors au moins une fois par jour. Avant, je ne sortais que pour aller travailler et le week-end, je m'enfermais». Son compagnon poilu l'a même aidée à se lier d'amitié avec des voisins. «Le contact est beaucoup plus facile avec lui», admet Andrée. Engager la conversation est devenu plus simple. Avant, à cause de mon handicap, on n'osait pas trop m'aborder pour me demander ce qu'il m'était arrivé. Avec Gana, je ne suis plus la «femme handicapée», mais plutôt la «femme avec le chien» plaisante-t-elle.