Art Mengo : «Je ne suis voyageur qu’en musique»

C’est dans l’ombre, à l’abri des regards indiscrets, qu’Art Mengo forge son effort pour ensuite le présenter à un public ravi un peu partout à travers le monde.

Art Mengo: Pour cet album, j’ai d’abord voulu me concentrer sur les grands thèmes de l’Histoire qui traitaient de la liberté, la liberté des peuples, celle de ses droits. J’évoquais l’immigration de mes parents espagnols sous le règne franquiste, la libération de la femme, l’apartheid. Ensuite, il y a la deuxième notion qui, elle, est venue plus tard. Ce fut lorsque j’encourageais mes musiciens de composer à leur guise. Je voulais qu’ils m’envoient des idées, des sujets libres que j’aurais été à même de mettre en chanson.

Libre vous l’êtes aussi en tant qu’artiste puisque vous ne subissez pas les contraintes des majors, non?

C’est vrai. Je suis dans une position privilégiée où j’observe de loin. C’est clair que je ne passe plus aussi souvent en radio depuis que j’ai signé sur un petit label, par contre, je reviens à faire plus de concerts.

Mais, est-ce que le fait d’être tout le temps parti et loin de sa famille à cause des tournées ne finit pas par lasser?

Non, ça ne lasse pas. Bien sûr qu’il y a des inconvénients quand on est loin de chez soi, mais l’amour et surtout la fidélité du public vous les font vite oublier. Vous savez, pour moi, une chanson ne devient concrète qu’une fois partagée avec le public.