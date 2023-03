Dr Sex: «Je ne supporte pas ce que je suis devenu depuis que je suis en couple!»

Sinan est en train de sortir de la phase de passion et de fusion de sa relation amoureuse et se demande comment renouer avec lui-même.

Sinan constate qu'il a beaucoup changé depuis qu'il est en couple et ce n'est pas pour lui plaire. Unsplash/Eamonn Wang

Question de Sinan (27 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Sinan,

Il est dans la nature du sentiment amoureux de ne faire temporairement qu’un avec la personne de laquelle on est amoureux. Redevenir un individu à part entière est donc un défi à ne pas sous-estimer. Il n’est pas rare que cela se transforme en lutte de pouvoir, dans laquelle les deux parties tentent d’imposer à l’autre des structures et des comportements qui sont à leur propre avantage. Le fait que ta petite amie s’apprête à prendre les rênes au sein de votre couple et à prendre les décisions à ta place peut être interprété comme un effort dans ce sens.

Tu écris que ta partenaire a déjà fait des remarques sur le fait que tu aies changé. D'après moi, elle souhaite que tu sois plus autonome et un peu plus «viril». Ta crainte de heurter éventuellement ses sentiments en prenant plus de temps pour toi me semble donc infondée.

Je crois qu’il est temps de faire le point sur ces derniers mois. Appréciez cette première période de votre vie de couple. Notez ce qui est devenu important pour vous au cours de ces derniers mois, ce que vous souhaitez garder et ce que vous souhaitez voir disparaître.

Échangez ensuite sur vos projets de vie et de couple. Dans ce contexte, il peut être utile d'aborder votre vision de l'être humain, de ce que signifie pour vous la vie à deux et les valeurs qui sont importantes à vos yeux. Abordez également des notions telles que l'amour, la fidélité ou la relation. Que signifient-elles et comment les définissez-vous?

Il est important que vous ayez tous les deux la possibilité de vous exprimer sur l'ensemble des points. C'est pourquoi il convient de définir à l'avance le contenu des différents entretiens ainsi que le cadre temporel de vos «séances de couple». Vous pourrez ainsi vous y préparer individuellement.

Ce processus prendra probablement du temps et certains sujets devront être abordés à plusieurs reprises avant de pouvoir trouver un terrain d’entente ou d’arriver à un compromis. Peut-être constaterez-vous qu’il est impossible d’arriver à un accord sur certains aspects et peut-être vous disputerez-vous sur certains points. Tout cela fait partie du processus et ne doit pas vous empêcher de poursuivre le dialogue.

Si vous vous retrouvez dans l'impasse, interrompez la conversation et convenez d'un nouveau rendez-vous. Et si vous êtes complètement perdus, vous pouvez toujours demander de l'aide à un spécialiste. Bon courage!

