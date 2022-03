Francis Perrin : «Je ne vais pas jouer jusqu’à 80 ans!»

À 65 ans, l'acteur français est omniprésent avec une nouvelle série télé, une tournée théâtrale et un cinquième roman, et s’interroge: «Que pourrais-je demander de plus?»

Après avoir passé un an et demi à sillonner les routes avec sa pièce de théâtre, Francis Perrin revient, dans une série cette fois-ci. Il y campe un ancien juge d'instruction torturé mais puissant. Comédien mais également écrivain prolifique, il revient sur ses divers projets.

Cette série, «Mongeville», vous l’avez acceptée parce que le tournage avait lieu à Bordeaux et que ça vous permettait d’acheter quelques bouteilles pour votre cave?

Bon, c’est vrai, j’ai acheté quelques bouteilles, j’ai enrichi ma cave et je vous conseille le château La Barrière en bordeaux blanc- c’est extraordinaire mais, très franchement, ce n’est pas la raison première qui m’a fait accepter «Mongeville», la série réalisée par Jacques Santamaria. En fait, c’est une longue histoire: en 2009, on s’est retrouvés avec Jacques à La Rochelle, nous avions travaillé ensemble il y a bien longtemps et je lui fais remarquer qu’il ne m’a jamais appelé pour jouer dans la collection Chez Maupassant. L’année suivante, il m’offre le rôle principal dans le film télé Le Vieux. En se quittant, je lui confie: «Je me sens mûr pour aborder des rôles plus graves, voire dramatiques». Et il m’a appelé donc pour «Mongeville»! C’est un rôle que j’attendais mais je savais, jusqu’alors, que l’heure n’était pas encore venue.

Dans ce personnage d’Antoine Mongeville, un juge d’instruction à la retraite, qu’est-ce qui vous a plu?

C’est un personnage plein de blessures, de mystères. Il a une autorité sur les gens, une puissance dans cette ville de Bordeaux où il a exercé pendant une quarantaine d’années. Cet ancien juge d’instruction parle peu, il a une passion: l’ornithologie. Il observe, il a fait ça toute sa vie. C’est un entomologiste: dans la nature, il observe les oiseaux, et dans son bureau de juge, il observait les personnes. Dans leurs mœurs, dans leurs physiques. Sur un visage, il peut deviner quand quelqu’un ment ou non… Immédiatement, je me suis senti dans l’univers de Mongeville. Et jamais, on ne m’avait proposé une longue série télé. Là, ça tombe extraordinairement bien. C’est formidable d’avoir un rôle de cette puissance, de cette intensité et d’être mis en images par un réalisateur qui a une caméra intelligente…

Franchement, c’est un peu langue de bois, tout ça!

Ma carrière, ça fait quarante-six ans qu’elle a commencé, et croyez-moi, j’attendais ça, un rôle comme Mongeville. En même temps, là aussi croyez-moi, si ce n’était pas venu, ça ne serait pas grave! Mais je m’y attendais, comme si j’avais pressenti que ça viendrait un jour, ça fait partie de la carrière d’un comédien. Et puis, j’avais envie qu’on écrive pour moi! Toute ma vie, je suis allé au devant des projets… Là, j’avais envie qu’on me fasse une proposition. Attention! je ne me plains pas, pendant toutes ces années j’ai eu beaucoup de chance. Mais avec «Mongeville», je suis vraiment très heureux, je suis ravi d’avoir un tel personnage. Je n’ai pas l’habitude d’aimer ce que je fais mais là en voyant le premier épisode de la série, je me suis dit: «Sur l’écran, ce n’est pas moi que je vois, c’est Mongeville!»

Vous êtes, avant tout, connu pour la comédie…

… et j’en suis heureux parce que le don de faire rire est au dessus de tout! Entendre des gens rire, quel bonheur… Il faut avoir connu ça dans sa vie. Le rire, ça fait relativiser, ça oblige à ne pas se prendre au sérieux. J’ai 65 ans et souvent, on me dit: «Vous nous avez surpris»… Moi, ça me ravit, c’est agréable de pouvoir encore surprendre après plus de quarante-cinq ans de carrière…

On vous voit au théâtre, à la télé. On peut vous lire avec un roman historique… Vous n’arrêtez pas. Quel est votre secret?

Oh! mais vous ne le saviez pas? En fait, on est deux Francis Perrin. Celui qui parle et l’autre ! Bon, plus sérieusement, je dors très peu la nuit et dans la journée, je fais des micro-siestes. J’ai la faculté de pouvoir travailler en permanence. Mais surtout, je suis le plus grand paresseux de la terre! Si je n’avais pas travaillé, je n’aurais jamais rien fait… et ça, je le sais! Avec tout ça, j’arrive à être heureux et c’est déjà pas mal…

Justement, en ce début de printemps, vous publiez votre cinquième livre. Vous avez encore déniché un sacré personnage avec L’enfant terrible de la Révolution!

C’est l’histoire de Charles-Hippolyte Delpeuch de la Bussière (1768- 1808). On l’appelait plus simplement La Bussière, c’était un incorrigible farceur, il ne prenait rien au sérieux, il lui arrivait de jouer la comédie mais surtout, pendant la Révolution française, il s’est fait engager au Comité de salut public. A l’époque, il y avait des exécutions en masse et La Bussière a sauvé pas moins de 1 113 personnes de la guillotine… Mon éditeur est très content de ce livre, il dit que c’est mon meilleur. Oui, je m’améliore!

Vous êtes venu assez tard à l’écriture, vous avez publié votre premier livre en 2003.

Mais j’ai commencé à écrire à 9, 10 ans. Je lisais Alexandre Dumas, des romans d’épopée… Enfant, je pensais devenir écrivain et au lycée, j’écrivais Les Diables à 4, un feuilleton que je donnais à mes copains.

Comment vous trouvez vos personnages? un bouffon du roi, un enfant terrible de la Révolution…

Je suis attiré par les gens qui sont hors norme et, en même temps, dans la vie. Des gens un peu décalés… Ces personnages m’intéressent vraiment beaucoup. Et l’écriture m’offre ce luxe suprême: pouvoir vivre avec eux pendant de longs mois!

Arrêter le métier de comédien pour vous consacrer à l’écriture, vous y avez déjà songé?

Soyons sérieux, je ne vais pas jouer jusqu’à 80 ans! Il faut, à un moment, savoir prendre de la distance. Alors, oui, je crois bien que je vais consacrer de plus en plus de temps à la littérature, et j’ai déjà l’idée pour le prochain livre- cette fois, je me glisserai dans la peau d’une femme! Et chez moi depuis bien longtemps, la famille et l’écriture, ça passe avant le théâtre et la comédie.