Nabilla : «Je ne vais pas tuer ma grand-mère pour une photo!»

Nabilla a poussé un coup de gueule contre des «fans» un peu trop intrusifs qui se comportent de manière dangereuse quand ils réclament un selfie avec la starlette.

Et de dénoncer le comportement imprudent de ces fans qui ne respectent pas les gestes barrières. «Ils me disent:"Enlève ton masque, au moins qu'on te reconnaisse" donc ils enlèvent leur masque et ils me demandent à moi d'enlever mon masque pour qu'on me reconnaisse sur la photo», s'exclame la maman de Milann qui rappelle avoir fait de nombreux tests afin de protéger sa grand-mère de 86 ans que j'aime plus que tout». «Pour une photo je vais tuer ma grand mère? C'est ça le délire ? Non, jamais de la vie!».