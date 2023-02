Dr Sex: «Je ne veux pas d'une relation dans laquelle le sexe n'a pas sa place!»

Brian et sa petite amie ne font l'amour qu'une fois par mois, ce qui est insuffisant pour lui. Pexels/Inzmam Khan

Question de Brian (26 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Brian,

Ta question laisse entendre qu'une activité sexuelle fréquente rime avec satisfaction continue. Or, ce n’est vrai qu'en partie, car le sexe appelle le sexe. Et même si l'on met brièvement cette activité en veille, l’envie ne disparaît jamais totalement. Ne reste donc pas sur l’idée qu’une fréquence de rapports plus élevée résoudrait tes problèmes, car cela ne ferait que te rendre dépendant d’une solution spécifique qui te ferait passer à côté d'autres.

Le sexe, c’est comme la nourriture: souvent, il ne s’agit pas en premier lieu d’apaiser la faim, mais de compenser toutes sortes d’autres frustrations. La nourriture et le sexe sont tous deux d'excellents moyens de mettre quelque chose de potentiellement plus urgent, mais plus inconfortable.

Je te conseille donc d'analyser tes besoins plus en détail, afin de découvrir quels sont les autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans ton envie de faire l'amour plus souvent. Tu devrais également te pencher sur la question de savoir quelle importance tu accordes à la qualité par rapport à la satisfaction sexuelle et générale dans ta vie.

Tu te rendras probablement compte que la question du «comment» est au moins aussi importante que celle du «combien de fois». Et qu'un «bon» rapport se répercute de façon positive sur le plaisir, par conséquent sur la fréquence. Car, comme chacun sait, on tend naturellement à réclamer ce qui procure du plaisir.

La qualité passe aussi par la communication et par la question de savoir si et comment on parle de sexe et de ses besoins et désirs. Y faire allusion en envoyant des signes, comme tu le fais, et espérer que l'autre personne y réagisse n'est pas très efficace.

S'exprimer clairement est beaucoup plus simple et, de surcroît, excitant. Après tout, il se peut très bien que ta copine ait envie de faire l'amour plus souvent, mais comme elle te communique, elle aussi, son désir de façon codée, cela finit par devenir un dialogue de sourds. Je suis certain qu'une fois que vous commencerez à dialoguer plus ouvertement, les choses finiront par rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes! Bon courage!

La fréquence de vos rapports sexuels vous satisfait-elle? Oui, c'est parfait. Non, j'aimerais faire l'amour plus souvent. Je n'ai aucun désir sexuel.