Une Mosellane dans «Mariés au premier regard»: «Je ne veux pas sortir avec mon papa»: Jessica fait un blocage sur l'âge de son mari

«Je m'attends à ce que Monsieur 77 (le couple est compatible à 77% selon les experts de l'émission) soit plus âgé que moi mais après il y a âgé et âgé, je ne veux pas sortir avec mon papa»: Jessica avait prévenu qu'elle préférait les hommes plus jeunes, qu'elle aurait du mal avec un homme plus mature. Et en plus, son futur mari avait le même prénom que son père, Pascal…