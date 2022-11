Amel Bent: «Je ne veux que chanter, je n’ai pas de plan B»

Révélée en 2004, la chanteuse française Amel Bent, 37 ans, s’est battue pour réussir dans la musique. Instagram

Amel Bent compte bien faire durer sa carrière le plus longtemps possible malgré les difficultés du métier. Plus battante que jamais, la chanteuse française de 37 ans, qui lance son Vivante Tour, s’est confiée à cœur ouvert.

- Comment vous sentez-vous pour votre retour sur scène, plus de deux ans après votre dernière tournée?

C’est comme si on converse avec une personne qui nous plaît sur le Net, qu’on en tombe amoureux à distance et que c’est enfin le moment de la voir. Ce n’est pas une terreur irrationnelle. C’est la peur de ne pas plaire, de pas bien faire, de ne pas être à la hauteur, de décevoir. J’ai tout ça dans la tête, mais en même temps, je me sens forte, car j’ai une équipe super avec moi. On a fait énormément de travail de préparation. Je me vois encore dans ma cuisine en train de dessiner les décors et l’emplacement de mes musiciens sur scène.

- À quoi peut s’attendre votre public?

Il y a encore plus de choses que sur la dernière tournée. Le dispositif sur scène est trop beau. On a des dalles de lumières, c’est sublime. Six artistes sont autour de moi. Il y a des chœurs. Le directeur musical, qui est exceptionnel, chante aussi. J’ai la chance d’avoir un jeune batteur qui est fou et un violoncelliste génial. En termes techniques, c’est dingue. La première, qui a eu lieu le 29 juin 2022, a été incroyable.

- Vous avez été découverte en 2004 dans «Nouvelle Star». Pensiez-vous être toujours chanteuse en 2022?

J’ai appelé mon septième album «Vivante» par rapport à cela. J’aurais même presque pu l’appeler «Survivante»! Parce que c’est un métier où les femmes s’arrêtent en général après avoir sorti deux ou trois albums parce qu’on considère qu’elles ne sont plus à la page. C’est compliqué de vieillir dans ce domaine. C’est un métier ingrat pour les femmes. Il y a aussi la question de la maternité. J’ai eu deux enfants à la suite et je n’ai pas pu chanter pendant quatre ans. Quand je suis revenue, je me suis demandé si on avait encore envie de m’écouter. Mais lors de mon retour sur scène, mon public était toujours là. J’ai aussi rencontré des gens dans le milieu musical qui m’ont encouragée à continuer. Moi, tout ce que je veux dans la vie, c’est chanter. Je n’ai pas de plan B.

- Vous êtes dans «The Voice» et semblez y être très à l’aise…