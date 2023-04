Au Luxembourg: «Je ne vois pas pourquoi il faudrait commander du glyphosate maintenant»

Le gouvernement ne désarme pas dans son combat contre le glyphosate, une substance qui sert notamment dans les herbicides et autres pesticides utilisés dans l'agriculture. Le 30 mars, la Cour administrative a confirmé une décision du tribunal administratif qui avait annulé un retrait des autorisations de mise sur le marché de huit produits contenant du glyphosate. Concrètement, cela veut dire que, depuis lundi, le glyphosate n'est plus interdit au Luxembourg. Un camouflet pour le gouvernement qui s'était vanté d'être le premier à interdire totalement la substance.

Le ministre LSAP de l'Agriculture, Claude Haagen, a pourtant assuré, lors d'une conférence de presse vendredi, continuer à travailler, avec le ministère de l'Environnement, pour bannir le glyphosate. «La première mesure à prendre c'est de prouver le caractère environnemental et agricole particulier du Luxembourg avec ces produits», dit le ministre. «On va mener une étude avec un institut de recherche pour prouver les répercussions du glyphosate» dans le pays. Et si l'étude prouve bien un impact, «oui», le gouvernement interdira à nouveau le glyphosate. «Ce ne serait pas logique de ne pas le faire», pointe Claude Haagen, quel que soit le gouvernement aux manettes d'ici là.

Glyphosate banni près de l'eau potable

En attendant, les ministères concernés ne chôment pas. Un règlement grand-ducal entré en vigueur ce vendredi interdit avec effet immédiat l'utilisation du glyphosate dans certaines zones protégées où il serait susceptible d'entrer en contact avec l'eau potable ou l'eau de source. Un autre règlement grand-ducal doit être présenté dans les deux semaines à venir. D'ici le début de l'année prochaine, le glyphosate ne fera plus partie des produits que les particuliers peuvent utiliser dans leur jardin.

Enfin, le ministre Haagen «lance un appel» au secteur agricole. «N'utilisez pas le glyphosate. Nous avons travaillé ensemble ces deux dernières années sans glyphosate, je ne vois pas pourquoi il faudrait maintenant déclencher des commandes» de ce produit. Avant l'interdiction, quelque 60% des agriculteurs et viticulteurs du pays faisaient déjà sans glyphosate. Le Luxembourg dispose d'un plan d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques, qui table sur une réduction de leur utilisation de 30% d'ici 2025 et 50% d'ici 2030. Or, cette réduction s'élève déjà à 36%.