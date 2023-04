Katie Holmes: «Je ne voulais pas être la petite jeune sexy»

Ce n'est définitivement plus l'ex-femme de Tom Cruise: si Katie Holmes a connu des hauts et des bas dans sa carrière, elle a décidé de tracer sa route. Elle vient de boucler son troisième film en tant que réalitrice, «Rare Objects», qui sort en salles ce vendredi, aux États-Unis. Un long métrage qui raconte le parcours d'une jeune femme qui cherche à reconstruire sa vie en travaillant dans un magasin d'antiquités.

Même si elle l'avoue: «J'aime la mode, j'aime le savoir-faire, j'aime assembler les pièces», reconnait-elle. Et quand la journaliste lui indique qu'elle a crée un style chic et confortable, elle s'exclame! «Mais nous voulons tous nos sweats!». «Je suis une actrice, alors les gens se demandent: "Oh, pensez-vous à ce que vous portez avant d'aller à l'épicerie?" Non, car ce n'est pas mon travail. Mais hier j'ai été faire un talk-show, ça fait partie de mon job, j'ai réfléchi à ma tenue».