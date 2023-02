Influenceur luxembourgeois : «Je ne voulais pas rester spectateur»: Dylan part en Turquie

L'influenceur Dylan Thiry est en route vers la Turquie, où le séisme a fait plus de 31 000 morts. Le Luxembourgeois veut retrouver des survivants sous les décombres.

«J'ai un groupe d'amis qui se trouve là où il y a eu le tremblement de terre (…) Ils ont pu sauver deux personnes et entendent encore des gens respirer sous les décombres (…) Demain (ndlr: mercredi), je les rejoins», a expliqué sur les réseaux sociaux le jeune homme, qui se dit prêt à offrir «100%» de son énergie «pour aider un maximum de monde».

Le Luxembourgeois découvert dans Koh-Lanta n'en est pas à sa première expérience humanitaire. En 2020, il avait participé à une mission au Sénégal . L'année dernière, il était resté un certain temps à Madagascar pour prendre part à des projets de transformation des infrastructures.

Plus récemment, une plainte pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance a été déposée par des participants à des cagnottes ouvertes dans le cadre de ces voyages. «Derrière ce collectif, il y a des gens qui s’ennuient, des cas sociaux. Ils critiquent les influenceurs pour faire du buzz et devenir blogueurs», avait balayé le Luxembourgeois depuis Dubaï.