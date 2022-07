Boris Johnson au Parlement : «Je pars à un moment que je n’ai pas choisi, mais je pars la tête haute»

«Ça va me manquer ces absurdités hebdomadaires»

«Ça va me manquer ces absurdités hebdomadaires», a lancé Keir Starmer au Premier ministre, après avoir formulé des attaques à peine voilées contre l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak et le recours de sa richissime épouse à un statut fiscal qui lui permettait d’éviter de payer des impôts sur ses revenus étrangers. Après l’annonce de la démission de Boris Johnson jeudi dernier, huit candidats sont en course pour lui succéder à la tête du parti conservateur et à Downing Street.