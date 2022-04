Elèves ukrainiens au Luxembourg: «Je pense à mes études pour ne pas penser à la guerre»

V=D/T, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Au tableau, Lindsay, enseignante de sciences, interroge en anglais sa quinzaine d’élèves au lycée Michel Lucius dans la capitale. Des mains se lèvent, d’autres se cachent un peu. Une classe vraiment comme les autres… Enfin presque. Car derrière leurs tables et leur rampe d’essais, les élèves sont tous Ukrainiens et vivent pour la plupart leurs premiers jours à l’école au Luxembourg.

«Au terme de cette semaine d’ancrage, certains rejoindront déjà une classe régulière. D’autres iront en classe d’accueil parfaire leur anglais avant d’imiter leurs camarades», confie Pascale Pétry, directrice de l’école, l’une des six écoles internationales publiques du pays. L’établissement accueille déjà une centaine d’Ukrainiens et bientôt 240. Considérable pour des effectifs de moins de 2 000 ((450 en primaire, 1 400 au secondaire), avant la guerre.

«J’écris davantage de mots au tableau pour qu’ils les voient»

Si certains ont plus de mal, des trajectoires marquent les esprits. «Une élève que l’on avait intégrée en deuxième secondaire avant Pâques, dans l’idée de l'acclimater et qu’elle puisse passer les examens l’an prochain, le fera finalement dès cette année», raconte Pascale Petry. L’école doit s’adapter à ses nouveaux élèves. S’il est habitué à des départs et arrivées en cours d’année, le Lycée du Limpertsberg l’est moins à « ouvrir des classes en cours d’année. Mais il faut qu’on apprenne », insiste Pascale Pétry. Il faut aussi obtenir les iPads pour que les jeunes Ukrainiens disposent des mêmes équipements que leurs camarades. Un outil précieux pour travailler par groupes ou faciliter les traductions. Pour les cours, le lycée Michel Lucius exploite toutes ses salles vides, notamment dans l’ancienne école primaire du lycée Vauban.

Dmytro, arrivé seul à 16 ans

Dans la classe de Lindsay Redinger, Dmytro est très actif et traduit pour les copains. À Kharkhiv, il était dans une école internationale qui prépare aux universités européennes. «J’adore l’école. J’ai toujours rêvé d’étudier en anglais. Il me tarde d’intégrer une classe régulière », lâche-t-il. Une volonté de fer qui cache un parcours accidenté. À 16 ans, il n’a pas les soucis des enfants de son âge.

Le grand jeune homme est venu seul au Grand-Duché, sans ses parents restés en Ukraine. «Des amis de mes parents leur ont recommandé le Luxembourg pour moi. J’ai voyagé seul mi-mars, je suis monté dans l’un des vols gratuits de Luxair à la frontière et je vis en famille d’accueil. C’est un pays très beau et moderne. L’école est super. Les rues sont plus propres et c’est moins peuplé. Ici c’est comme un grand village, tout le monde se connaît. En Ukraine, ma ville fait 2 millions d’habitants». Dmytro a fait de l’école un refuge. «Cela me permet de m’évader. Je pense à mes études pour ne pas penser à la guerre».