Tour d'Italie : «Je pense que Bob Jungels prendra le maillot rose»

L'actuel leader du Giro, Fernando Gaviria, estime que c'est son coéquipier luxembourgeois qui prendra le maillot de leader, mardi, quand le peloton aura gravi l'Etna.

La montée pour accéder au Refuge Sapienza, le point le plus haut de la route à 1 892 mètres d'altitude, présente une pente sélective, favorable aux grimpeurs. «C'est une vraie ascension», estime l'Italien Vincenzo Nibali qui, pour avoir grandi à Messine, est sensible, comme tout bon Sicilien, à la magie du volcan emblématique de l'île. Le Giro est déjà arrivé trois fois sur les pentes de l'Etna. La dernière fois en 2011, quand l'Espagnol Alberto Contador (déclassé ensuite à cause de son contrôle positif du Tour 2010) avait attaqué à 7 kilomètres du sommet pour s'imposer. «Mais, cette fois, la montée est différente, plus dure», prévient Nibali, présent en 2011.