Chef de l'année: «Je pense que ma première qualité est la curiosité»

Non, cela confirme que nous faisons du bon travail. On ressent davantage de pression pour le passage à un restaurant gastronomique. La reconnaissance des guides, c’est à chaque fois quelque chose de très très beau pour le travail que nous faisons toute l’année, mais ce n’est pas plus ou moins de pression. Elle est toujours la même, comme la passion et la motivation. La pression nous l’avons à chaque service. C’est important pour nous, l’attention à tous les petits détails. La concentration pendant les trois heures de service. La reconnaissance c’est pour nous, comme à la fin d’une année scolaire. Et cette année nous avons beaucoup étudié.