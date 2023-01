Pamela Anderson : «Je peux faire toutes les interviews à poil, je n’ai plus rien à cacher»

Il y a un an, la série «Pam et Tommy» sortait sur Netflix: huit épisodes qui retraçaient le scandale de la sextape du couple star des années 90, Pamela Anderson et Tommy Lee. Une blessure profonde pour la bimbo. «Des c*nnards... Ils ont ravivé la plaie… Vous me devez toujours des excuses publiques», a-t-elle lancé dans une longue interview pour Variety.