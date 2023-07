Jonas Vingegaard: «Je peux vous le dire la main sur le cœur: je ne prends rien»

«Le maillot jaune est testé tous les jours et son vélo aussi» et «les contrôles sont faits par une agence indépendante», selon le patron du Tour de France.

«Je ne me souviens d'aucun chrono dans lequel le vainqueur met 4,5 secondes par kilomètre au deuxième», s'est étonné son compatriote Michael Rasmussen, exclu du Tour en 2007, qui a reconnu s'être dopé pendant les années noires sous le règne de l'EPO. «C'est un temps impressionnant et celui de Pogacar l'était déjà», note le coureur d'Arkéa-Samsic Simon Guglielmi qui ajoute: «tout le monde peut se poser des questions, tout le monde s'en est toujours posé, moi je reste concentré sur ma course».

Au soir de la 17e étape, les écarts au classement général sont colossaux: deuxième, Pogacar, en perdition mercredi, pointe à 7:35 du maillot jaune et le troisième, Adam Yates, navigue à près de... onze minutes. «Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons. On vit avec depuis longtemps», réagit le directeur du Tour Christian Prudhomme. Mais «le maillot jaune est testé tous les jours et son vélo aussi» et «les contrôles sont faits par une agence indépendante», l'International testing agency (ITA), «ce qui n'était pas le cas avant», ajoute-t-il.