Règles douloureuses: «Je préférerais être un homme pour ne pas souffrir»

«Si je n’avais pas mal au ventre, je crois que j’en profiterais plus, je courrais mieux, je frapperais plus fort, je pourrais donner plus sur le court. C’est dommage de ne pas pouvoir donner tout ce que je peux aujourd’hui», déclare la joueuse de tennis chinoise Zheng Qinwen, 19 ans, après son élimination en huitièmes de finale au tournoi de Roland-Garros, lundi 30 mai. «Je voulais me battre, je le voulais vraiment, mais je n’avais plus la force. Je n’ai pas pu montrer mon tennis dans le deuxième et troisième sets.»