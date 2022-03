Réactions sur lessentiel.lu : «Je préfèrerais un rattachement au Grand-Duché»

La publication, mercredi soir, d'un sondage indiquant que 66% des Français étaient favorables au rattachement de la Wallonie à la France en cas de scission du pays a fait réagir nos internautes.

À trois jours des élections législatives belges, la publication d'un sondage pour le quotidien a mis le feu aux poudres parmi les internautes de lessentiel.lu. Le sondage France Soir indique en effet qu'une très large majorité des Français se dit pour l'intégration de la Wallonie à la France, en cas de disparition de la Belgique. Une idée qui, une fois n'est pas coutume, a fait réagir nos internautes dans un élan commun. Un élan très largement hostile à cette idée.

Rares donc sont ceux qui soutiennent le point de vue français, à l'image de Dan Brown, «Et bien pourquoi pas? Faisons ainsi avancer l'Europe, plutôt que nous enfermer dans un protectionnisme régional moyenâgeux...» Mais ce dernier d'ajouter immédiatement après « ceci dit, et personnellement, je préfèrerais un rattachement au Grand-Duché». Une idée qui avait également germé dans l'esprit de Chris: «Je préfère encore changer de pays et devenir luxembourgeois. De plus ces sondages en lignes ne veulent rien dire...»

«Les Français ne sont pas capables de s'occuper déjà des problèmes chez eux (chômage, restructuration économique en Moselle...) alors la Wallonie, on n'en parle même pas! Aidons plutôt les Belges à rester unis. Faut arrêter de voir le côté "frites/blagues belges" de la chose...», commente ainsi Tiph57. «Les Wallons restent la où ils sont! Perso, je ne veux pas me rattacher à la France! On est bien comme ça, la Belgique ne va pas se diviser!!!», ajoute Bruno.

«Restons Wallon dans le pire des cas»

Au-delà du refus de cette incorporation, certains internautes se posent une toute autre question, résumée par Igor: «C'est plutôt aux Wallons qu'il faudrait demander leur avis...». «Et qu'en pensent les Belges? Pas certain que tout le monde soit d'accord de devenir français. Cela va aussi être difficile pour les Belges de devenir Français», s'interroge Cigüe.

Car le sondage publié mercredi soir en France porte sur la division potentielle entre Wallonie et Flandre, autrement dit, la mort de la Belgique. Un postulat mis à mal par Bryan: «Mais arrêtons de discuter et de nous entretuer. La Belgique n'est pas morte. Et puis si vraiment il y aura une séparation ce ne sera pas à nous pauvres mortels belges, français, luxembourgeois ou anglais (?) de décider. Qui avait décidé de la réunification allemande? Le peuple avait-il été demandé?»

Enfin, le dernier argument avancé par les internautes de lessentiel.lu fait état d'une indépendance pure et simple de la Wallonie, à l'image de ce que réclame la Flandre. «Pourquoi annexer la Wallonie ? Les Flamands, eux, ne demandent pas le rattachement de la Flandre aux Pays-Bas, ils s'assument. Que les Wallons en fassent de même!», s'exclame Patrick Boivin. «Pourquoi toujours parler du rattachement de la Wallonie à la France??? On peut très bien rester "La Wallonie", un point c'est tout. Il n'y aura aucun avantage à se rattacher à la France, alors restons Wallon dans le pire des cas...», conclut Arnaud.