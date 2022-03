Je prendrais bien un Rhum-Yoga...

Complètement ivres, certaines personnes réalisent parfois à l’insu de leur plein gré de très difficiles positions de Yoga. La preuve en images.

Partant du constat que certains individus imbibés d’alcool et à la limite du coma éthylique réalisaient de très beaux mouvements de Yoga, le créateur d’un blog américain a eu une idée pour le moins originale.

Il a mis en ligne une série de photos de personnes complètement saoules à côté d'une illustration de la position de Yoga réalisée involontairement par ces sportifs d’un autre genre. Ainsi l’homme ivre qui se couche par terre dans le métro visible sur l’une des images n’est pas malade, il est juste en train de réaliser une Savasana. Une position permettant d’avoir une relaxation complète et de faire en même temps abstraction totale de la foule.

Dans un autre cliché, l’adepte de la bouteille ne dort pas sous les sièges d’un bus, mais effectue la pose du pigeon. Difficile à réaliser, cette technique permet pourtant de tonifier son corps et d’améliorer sa souplesse. Certainement un bon remède contre les «lendemains d’hier». Et finalement, la personne qui dort sur une chaise sans dossier, fait en réalité une Setu Bandha Sarvangasana, un mouvement qui calme l’esprit et dynamise les jambes fatiguées.