Oprah Winfrey : «Je reconnais maintenant que je suis une marque»

Véritable légende de la télévision américaine, Oprah a eu passablement de peine a accepté de devenir un produit marketing. C'est aujourd'hui chose faite.

Oprah Winfrey a commencé sa carrière en tant que présentatrice de télévision régionale, avant de décrocher son propre talk-show et même de devenir une actrice nommée aux Oscars. Elle a longtemps été considérée comme la réussite incarnée, mais il a fallu un certain temps pour que la magnat des médias de 64 ans reconnaisse qu'elle représente en fait sa propre marque.

Au cours de son interview fleuve, la superstar américaine s'est confiée sur de nombreux sujets, elle a expliqué que son avion personnel représente ce qu'elle possède de plus extravagant et a également parlé de ce qu'elle préfère manger quand elle a besoin de réconfort: «Des pâtes, de n'importe quelle sorte. Et du pain aussi, j'adore le pain», a déclaré la légende de la télévision américaine.