Présidentielle en Turquie : «Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir» 

Le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, qui défiera Recep Tayyip Erdogan le 28 mai lors du second tour de l’élection présidentielle turque, a durci le ton jeudi sur les questions des réfugiés et du terrorisme dans un appel du pied à l’électorat nationaliste.

«Je ne me suis jamais assis à une table avec des organisations terroristes et je ne le ferai jamais (…) Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir», a lancé le candidat de l’alliance de l’opposition à Ankara pour sa première prise de parole en public depuis le premier tour du 14 mai. Il avait évoqué ces derniers mois un rapatriement «dans les deux ans» en cas de victoire.

Voix nationalistes

Ces deux promesses aujourd’hui formulées d’un ton inhabituellement ferme, sonnent comme un message envoyé aux 2,8 millions d’électeurs (5,2% des votants) ayant soutenu au premier tour le troisième homme du scrutin, l’ultranationaliste Sinan Ogan. Selon la presse turque, Sinan Ogan a rencontré mercredi l’un des six dirigeants de l’alliance de l’opposition, et pourrait s’entretenir vendredi avec Kemal Kiliçdaroglu, qui a recueilli dimanche 44,9% des suffrages, contre 49,5% pour le président Erdogan, soit une différence de plus de 2,5 millions de voix.