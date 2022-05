Dr Sex: «Je ressens à peine son pénis»

Fabi s'inquiète de ne pas avoir une vie sexuelle satisfaisante avec son petit ami en raison des problèmes d'érection de ce dernier. Pexels / Cottonbro

Question de Fabi (28 ans) à Dr Sex

Je viens de tomber amoureuse. Mon nouveau petit ami est un chic type et tout baigne pour nous. Sauf en ce qui concerne nos rapports sexuels et ce, depuis le début. Il en pince pour moi et est toujours très excité, mais son pénis lui fait défaut.

D’une part, il est trop mou, ce qui m’oblige à l’introduire manuellement dans mon vagin. D’autre part, je le ressens à peine, une fois introduit. Enfin, il ne cesse de ressortir lors de l’acte sexuel.

Cela me déstabilise. Car, si je ne le ressens pas, il en va sans doute de même pour lui. À mon avis, c’est pour cela qu’il n’a pas non plus de véritable érection. De plus, je doute qu’il me trouve attirante et sexy. Nos rapports sexuels pourront-ils un jour être satisfaisants?

Réponse de Dr Sex

Chère Fabi,

Selon moi, il est tout à fait possible pour vous d’avoir des rapports sexuels détendus et satisfaisants. Il semblerait néanmoins que vous allez devoir faire preuve de patience jusqu’à ce que vous puissiez vous détendre à deux.

Le début d’une relation est souvent une phase délicate en matière de sexe. On a l’ambition de bien faire les choses, ce qui peut entraîner un sentiment d’insécurité et du stress, avec des conséquences indésirables. L’homme peut souffrir de troubles de l’érection, tandis que la femme aura du mal à lubrifier ou contractera ses muscles pelviens et vaginaux. Ces deux phénomènes entravent la pénétration, ce qui peut même s‘avérer assez douloureux pour la femme.

Comme il est difficile pour beaucoup de gens de s’avouer à eux-mêmes et à l’être cher ses faiblesses et ses incertitudes, les personnes concernées essaient souvent de fermer les yeux en espérant que les problèmes finiront par s’arranger d’eux-mêmes avec le temps. Et c’est effectivement souvent le cas, car avec le temps, une complicité et la détente s’installent, ce qui a un effet positif sur les rapports sexuels. Mais il arrive aussi que les symptômes se transforment en problèmes chroniques. Ces derniers peuvent même conduire à la fin d’une relation.

Je vous conseille de parler ouvertement de votre sexualité et de ce que vous ressentez. Dites franchement ce qui vous tracasse et dans quelles situations vous ressentez une pression. Partagez également votre vision du rôle que doivent jouer l’homme et la femme lors de l’acte sexuel.

Comme vous avez probablement tous deux des expériences sexuelles préalables, vous savez aussi sans doute, dans une certaine mesure, ce qu’il vous faut pour vous offrir pleinement à l’autre au cours d’un rapport. Mettez donc tout en œuvre pour y parvenir.

Il peut également être utile de renoncer délibérément aux rapports sexuels pendant un certain temps et d’apprendre à vous découvrir l’un l’autre sur un plan érotico-sexuel. Les massages du corps qui mettent l’accent sur les organes sexuels sont particulièrement indiqués pour cela. Je vous souhaite bien du plaisir et bon courage!