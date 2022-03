Dr Sex : «Je rêve d'être utilisé sexuellement!»

Dimitri se masturbe en ayant des fantasmes masochistes homosexuels. Il envisage désormais d'avoir un rapport sexuel avec une femme. Cela peut-il fonctionner?

Dimitri se sent attiré par les femmes sur le plan émotionnel, mais pas sur le plan sexuel. iStock

Question de Dimitri (22 ans) à Dr Sex: Depuis ma plus tendre enfance, mon fantasme est d'être utilisé sexuellement par un homme. Depuis mon adolescence, la manière de me satisfaire est aussi basée sur cette pensée. Il y a quelque temps, j'ai d'ailleurs réalisé ce fantasme. Or, cela ne m'a procuré qu'un plaisir mitigé.

Néanmoins, ce fantasme qui, quand je me branle, m'amène très vite au septième ciel, perdure. J'envisage désormais d'avoir ma toute première relation sérieuse avec une femme et je me demande si je vais effectivement pouvoir jouir avec elle.

Car quand je regarde des pornos hétéros et des photos ou que j'imagine avoir un rapport sexuel avec une femme, cela ne fonctionne pas. Je finis toujours par revenir au bon vieux fantasme masculin. Comment pourrais-je changer cela? Sur le plan émotionnel, je me sens exclusivement attiré par les femmes et je ne peux pas m'imaginer avoir une relation amoureuse qu'avec une femme.

Réponse de Dr Sex

Cher Dimitri,

Les fantasmes sexuels, la consommation d'images et de films pornographiques ou les rapports sexuels ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions claires sur l'orientation sexuelle d'une personne. Car être homosexuel ou hétérosexuel implique beaucoup plus qu'une simple préférence sexuelle pour l'un ou l'autre genre.

Elle a des effets sur l'être tout entier, sur la pensée, l'attitude et toutes les expressions de la vie d'un être humain. Au final, le point central est de savoir par qui on se sent attiré d'un point de vue érotique - c'est-à-dire de qui on tombe amoureux et avec qui on a envie de vivre une histoire d'amour. Sinon, les personnes asexuées n'auraient pas d'orientation sexuelle.

En définitive, même en ce qui concerne la question sexuelle, il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais plutôt de découvrir, au fur et à mesure, ce qui nous procure du plaisir. C'est donc une bonne chose que tu aies réussi à t'adonner à ces fantasmes dans la plus grande décontraction et que tu puisses te permettre d'expérimenter avec cela, sans toutefois envisager immédiatement le fait que tu puisses être homosexuel.

Il me paraît donc tout à fait logique qu'après avoir eu ce fantasme très particulier pendant tout ce temps et atteint l'orgasme en te masturbant, tu ne puisses désormais pas simplement appuyer sur un bouton pour vivre la même chose avec une autre représentation de l'esprit.

Il est cependant fort probable que tu apprendras à atteindre un état d'excitation avec d'autres formes de stimulation et de fantasmes pour atteindre l'orgasme. Par conséquent, je pense que tu as de quoi être rassuré et que tu peux te réjouir à l'idée d'avoir ton premier rapport sexuel avec cette femme.

Le fait de rencontrer une personne réelle et d'être en contact avec un vrai corps change radicalement la donne. Et les caresses de sa main ou la fusion avec son corps te permettront d'avoir des perceptions complètement différentes. Tente l'expérience! Et si - contrairement à mes attentes - cela ne devait pas fonctionner, n'hésite pas à revenir vers moi pour que nous trouvions une solution. Amuse-toi bien!