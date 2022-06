Damien Lenoble : «Je rêve d'être président de l'AJ Auxerre»

LUXEMBOURG – Damien Lenoble, directeur du département Materials Research and Technology au LIST, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 2 juin

Pour mieux se faire connaître du grand public, le LIST organise sa journée portes ouvertes le dimanche 18 septembre. Visite de laboratoires et démonstrations des technologies les plus abouties du centre de recherche seront au programme, sur le site de Belval. Le LIST collabore sur plus de 40 projets avec d’autres instituts européens. «Le milieu de la recherche est international, il est essentiel de pouvoir s’allier et travailler ensemble avec les meilleures équipes», précise Damien Lenoble.

Si ce dernier admet être attentif aux «exploits» d’Elon Musk, il n’adhère pas à tous ses projets. «Il est visionnaire sur certaines choses, mais je ne suis pas convaincu que le tourisme spatial soit une priorité. Vu les crises que l’on subit, je ne suis pas sûr qu’il faille mettre l’argent dans ces développements». Interrogé sur ses rêves, Damien Lenoble avoue qu’il aimerait être président du club de football d’Auxerre, fraîchement promu en Ligue 1.

La séquence du 1er juin

Environ 200 personnes travaillent au sein du département « Materials Research and Technology au LIST, dirigé par le docteur Damien Lenoble. Des chercheurs permanents, mais également des étudiants en thèse et des post-doctorants. Actuellement, plus de 130 projets de recherche sont en cours, dont certains avec des firmes comme Goodyear ou l’Agence spatiale européenne (ESA).

Des projets qui n’aboutissent pas toujours. «La philosophie de Nelson Mandela s’applique très bien à la recherche, et c’est ce que je dis souvent à nos équipes. Dans la recherche, on n’échoue jamais. Soit on réussit, soit on apprend», précise-t-il au sujet d’hypothèses émises qui ne sont pas confirmées. «En validant des erreurs, on fait aussi avancer la connaissance», ajoute-t-il.

La séquence du 31 mai

Dans le deuxième épisode de la « Story », Damien Lenoble revient sur le partenariat qu’a noué le LIST avec le géant français de l’aéronautique Daher.

Selon lui, l’un des enjeux est d’alléger les avions en intégrant de plus en plus de matériaux composites, c’est-à-dire des assemblages de deux ou plusieurs autres matériaux pour leur conférer plusieurs propriétés.

« La problématique des structures composites, c’est de pouvoir les souder entre elles », explique-t-il. Le LIST a donc investi depuis 3 ans dans une technologie en rupture avec ce qui est utilisé dans les industries.

«Le kilogramme de matière envoyé dans l’espace, c’est 10 000 dollars. La capacité de pouvoir utiliser ces matériaux composites et de les assembler entre eux pour faire des structures mécaniquement très solides et très légères peut avoir un grand impact pour l’industrie spatiale», ajoute-t-il.

La séquence du 30 mai

Dans son émission «La Story», Jean-Luc Bertrand accueille cette semaine Damien Lenoble, directeur du département «Materials Research and Technology» au LIST.

Né le 1er janvier 2015 de la fusion entre le centre de recherche public Henri Tudor et le Centre de recherche public Gabriel Lippmann, le Luxembourg Institute of Science and Technology compte aujourd’hui plus de 640 collaborateurs de 54 nationalités dans 4 départements de recherche.

Le centre de recherche se réjouit d’avoir récemment signé un partenariat avec le constructeur aéronautique français Daher. «Un accord qui consiste à valider une technologie de soudure de matériaux composites pour l’allègement des avions et des futurs avions», explique le Français, qui avait rejoint le CRP Gabriel Lippmann en 2009.

