Basket au Luxembourg: «Je reviens au Luxembourg pour préparer mon avenir»

J'ai rencontré des gens qui resteront mes amis pour le reste de ma vie, j'ai vécu beaucoup d'émotions que je n'oublierai jamais et je n'ai aucun regret. Mais j'ai quitté le Luxembourg à 16 ans et j'ai aussi envie d'être plus près de ma famille. C'est pour ça que j'ai choisi Esch.