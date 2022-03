Michael Youn : «Je rigole des motivations des terroristes»

Le comédien était de passage en Suisse pour la promotion de «Vive la France», un film dans lequel il joue un apprenti terroriste. En cette Saint-Valentin, il évoque le mariage pour tous et son histoire d'amour.

Vous êtes en couple avec Isabelle Funaro depuis sept ans. Pensez-vous vous marier?

Pour l’instant, on est très heureux. On a une petite fille de deux ans et on s’entend très bien avec le père du premier enfant d’Isabelle (NDLR: Pascal Obispo). Je me marierai quand j’aurai le temps.

Ce n’est pas très romantique comme vision des choses!

L’amour est fragile. Il y a une règle en humour qui dit que quand quelque chose fonctionne, il ne faut rien changer. En amour, c’est pareil.

Que pensez-vous du mariage pour tous?

Aujourd’hui, j’ai envie de dire aux homosexuels: oui au mariage pour tous, mais il faut vous mettre dans la tête que ça implique aussi le divorce pour tous. Cela dit, on ne peut pas aller contre des gens qui s’aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle. Qu’est-ce que ça change qu’ils soient homos?

Dans le film, votre personnage découvre la France, un peu malgré lui. Quel touriste êtes-vous?

Ça dépend. Quand je suis en promotion pour parler d’un film ou que je tourne, je suis extrêmement curieux. Je me souviens que quand je faisais mon spectacle et que je tournais un peu partout en France, en Belgique, à l'étranger, je ne pouvais pas arriver dans une ville sans demander ce qu’on y mangeait, ce qu’on y buvait, quelles étaient les personnes connues, quelles sont les particularités locales. Ça me passionne, je suis quelqu’un de très curieux. En revanche, quand je suis en vacances, il faut juste me mettre dans un hôtel avec des palmiers et la plage et ne rien me dire. Je me fous de la culture locale. Tout ce que je veux, c’est dormir, dormir, dormir.

Vous avez écrit un film sur deux terroristes. Avez-vous peur du terrorisme?

Non, absolument pas. C’est ça qui est dangereux en fait. C’est toujours ailleurs, c’est toujours pour quelqu’un d’autre, ce n’est pas moi. Pourtant j’ai vécu les deux grosses vagues d’attentats à Paris - le truc, c’est qu’on a super bien vendu le film à l’étranger, dans une vingtaine de pays, parce que je crois que le monde est prêt maintenant à rire de la terreur. Il y en a marre. En France, on voit des militaires qui se baladent avec des pistolets mitrailleurs pour nous protéger. On a l’impression d’être perpétuellement en guerre contre la terreur. Je ne parle même pas des infos à la télé américaine, de l’Afghanistan, du Pakistan, du Mali. Vous nous imposez la terreur, vos terroristes et ben nous on va rire de vous. Je ne ris pas des victimes, ni des attentats, mais je rigole des motivations des terroristes et surtout de ceux qui commanditent. J’espère qu’avec tout ce que je raconte je ne vais pas avoir une fatwa sur la gueule.

Pourquoi les faire venir du Taboulistan, un pays qui n’existe pas?

Je viens d’Afrique du Nord, j’ai beaucoup d’amis musulmans d’Afrique du Nord. C’est pour ça que j’ai créé un pays imaginaire, pour ne viser personne. Je l’ai mis dans un endroit du monde où on sait à peine que ça existe. Je vous mets au défi de me citer quatre pays d’Asie centrale avec l’orthographe correcte. Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Turkménistan, Turkestan, on ne sait même pas où c’est, on ne connaît pas les capitales. C’est un pays issu de la dislocation de l’URSS, qui a vécu sous le joug soviétique avec un dictateur et donc pas de religion. C’est important, mes deux terroristes ne sont pas des fanatiques religieux. Je ne veux pas faire l’amalgame.

Aujourd’hui on parle beaucoup d’islamisme, de fanatiques musulmans. Le terrorisme ça n’a pas toujours été ça. On a connu l’ETA, Fraction armée rouge, les Brigades rouges, le FLNC. Le terrorisme a commencé en France avec des Français contre des Français, avec des blancs contre des blancs. Il ne faut pas faire d’amalgame.