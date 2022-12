Georgina Rodriguez : «Je sais ce que c’est que d’être seule ou triste»

«Cette année a été la plus difficile de ma vie», explique Georgina Rodriguez. «Le moment le plus heureux est devenu le plus triste et cela nous poursuivra toute notre vie». Elle a trouvé la force d’avancer en regardant au fond des yeux de ses enfants. «Ils sont ce que j’ai de plus important, tout ce que je fais est marqué de leur empreinte». Et de concéder être «une mère omniprésente qu’ils doivent sans doute trouver un peu lourde» mais elle «ne veut rien rater».