«Je sais que j'ai de la chance d'être en vie»

Felipe Massa, grièvement blessé en qualifications du GP de Hongrie le 25 juillet, a déclaré dimanche à un tabloïd britannique qu'il avait frôlé la mort mais qu’il comptait bien courir à nouveau.

«Je sais que j'ai de la chance d'être en vie, a déclaré Massa, 28 ans, à l'hebdomadaire News of the World. Je ne me souviens de rien de l'accident, mais je courrai à nouveau». Heurté à plus de 250 km/h au niveau du casque par un morceau de ressort de la monoplace de son compatriote et ami Rubens Barrichello (Brawn GP) qui le précédait, Massa s'est encastré tout droit dans un mur de pneus à 190 km/h. Opéré d'une fracture du crâne, il a été placé deux jours dans un coma artificiel.

«Où suis-je?»

Selon les dernières informations fournies par son médecin personnel, le Dr Dino Altmann, il est désormais «sur la voie de la guérison» et devrait quitter lundi l'hôpital hongrois où il est soigné pour rentrer effectuer sa convalescence au Brésil. «Quand je me suis réveillé, je ne savais pas que j'étais à l'hôpital, alors je demandais ‘où suis-je ‘. Je tirais tous les tubes et Eduardo, mon frère, essayait de m'en empêcher», a expliqué Massa, qui sera remplacé fin août à Valence par le septuple champion du monde Michael Schumacher.

«L'accident était vraiment un manque de chance, mais je sais que j'ai de la chance d'être en vie. C'était ma course. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas croire quand ils m'ont dit que Lewis (Hamilton) avait gagné et que Kimi (Raikkonen) était deuxième», a-t-il insisté.