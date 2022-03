Will Poulter : «Je savais que ce rôle allait me traumatiser»

Will Poulter se souviendra longtemps du personnage raciste qu'il incarne dans son dernier film. Une expérience très désagréable pour lui...

L'acteur anglais de 24 ans campe un policier raciste et sadique dans «Detroit», film-choc sur la révolte des Noirs il y a 50 ans dans la ville du Michigan, au cinéma le 11 octobre. Un rôle à contre-emploi qui l'a poussé à bout et lui tient à cœur.

Oui. Je savais que ce rôle avait le potentiel de beaucoup me traumatiser. Me glisser dans la peau d'un type aussi ignorant et haineux, d'un raciste, a été une expérience des plus désagréables. Mais j'hésite à trop en parler quand je pense à ce qu'ont dû endurer les acteurs qui campaient les victimes et encore plus les individus qui ont réellement vécu ces événements.