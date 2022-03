«Je savoure mais sans m’enflammer»

RUGBY - Si ses jeunes pousses ont étrillé les Gallois, samedi à Haguenau, près de Strasbourg, le sélectionneur Philippe Sella n’est pas à 100 % satisfait.

Il nous faut un peu plus de constance dans l’effort. Il y a eu beaucoup de relâchement, la défense notamment s’est relâchée. On a récupéré beaucoup de ballons mais il faut être un peu plus constant.

Bien, les joueurs se font plaisir, ils sont solidaires, ils sourient. Mais je veux les voir plus efficaces, faire des passes plus précises et construire ensemble leurs victoires de 2009. Et puis ils me font rire, ils s’amusent entre eux… Et de toute façon, nous, dans l’encadrement, on n’est pas les derniers pour déconner…