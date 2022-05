Instance au Luxembourg: «Je souhaite faire avancer le sport luxembourgeois»

Sacha Pulli: C'est un conseil consultatif pour le ministre des Sports. On a des groupes de travail qui ont la mission de donner des conseils sur différents thèmes.

Il existait déjà deux groupes de travail, le premier, présidé par Charles Stelmes, le directeur de l’École nationale de l’éducation physique et des sports, sur les subsides que le ministère des Sports donne aux clubs. Un autre présidé par Alwin de Prins (le directeur du Luxembourg Institute for High Performance in Sports) qui travaille sur le sport de haut niveau, notamment sur l'idée du ministre que les sportifs passent par un parcours civil plutôt que de faire l'armée.