Riccardo Montolivo : «Je suis à 90% italien et 10% allemand»

Le milieu italien Montolivo est binational. La demi-finale de ce jeudi soir aura donc une saveur particulière pour celui qui arbore un écusson allemand et un italien sur ses chaussures.

«Je l'ai toujours fait et je vais continuer. Je suis né et j'ai grandi en Italie, j'aime ce maillot et si je dois faire un pourcentage, je dirais que je suis italien à 90% et allemand à 10%» a-t-il déclaré au quotidien sportif L'Équipe.