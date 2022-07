Téléréalité et tennis : «Je suis à deux doigts d'exploser»: Julie Bertin et Benoît Paire, c'est fini

Une petite année d'amour et c'est déjà fini: Julie Bertin a confié lundi, sur Instagram, qu'elle n'était plus avec le tennisman français. Et elle a laissé entendre qu'il avait été plutôt volage.

La jeune femme est visiblement affectée: «Je ne parle jamais vous le savez mais là je suis à deux doigts d'exploser. ne venez plus me poser la question, je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti je ne vous ai pas écouté», glisse-t-elle en ajoutant une photo intitulée: «Je suis tombé de 58 étages en chute libre». Elle a ensuite fait sa valise et filé du côté de Saint-Tropez.