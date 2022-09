Kanye West : «Je suis accro au porno, ça a détruit ma famille»

Kanye West s’est confié sur sa maladie et ses enfants, de manière confuse et sans filtre sur Instagram.

Après avoir récemment été suspecté d’agression et présenté sa collection de vêtement dans des sacs-poubelle, Kanye West fait à nouveau la une des sites people. Cette fois, c’est en révélant souffrir de la même maladie qui a frappé Jada Pinkett Smith quand elle était célibataire et ruiné le mariage de Chris Rock .

Le rappeur de 45 ans ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dans une série de publications confuses, qu'il a ensuite supprimées, il a épinglé Hillary Clinton et Mark Zuckerberg, et a regretté l’école qui a été choisie pour sa progéniture. Ensuite, en partageant une capture d’écran d’un message, dont on suppose qu’il a été envoyé par Kim Kardashian, lui demandant «d’arrêter», il a vu encore plus rouge.