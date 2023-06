Dr Sex: «Je suis amoureuse d'un homme marié!»

Jana ne sait plus que penser depuis qu'elle entretient une liaison avec un homme marié et père de famille. Il lui assure que son amour est réciproque, mais son comportement ne va pas dans ce sens.

Question de Jana (33 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Jana,

J'ai l'impression que tu projettes tous tes espoirs sur cet homme. Ce faisant, tu occultes complètement certains aspects, notamment le fait qu’il ait une famille et que sa priorité était claire dès le départ.

Penses-tu sérieusement qu’il se réveillera un matin en éprouvant des sentiments si profonds pour toi qu’il sera prêt à tout laisser tomber pour toi? Des sentiments plus forts que la peur des conséquences de ses actes, qui seraient par exemple sa ruine financière?

La suite me paraît évidente: dans un avenir proche, c'est-à-dire lorsqu'il aura bien profité de la sympathique parenthèse avec toi, il prendra ses distances avec toi et se consacrera à nouveau corps et âme à son rôle d'époux. Et à ce moment-là, il ne se souciera plus guère de ce que tu ressens.

Il est important que tu saches que tu n'es pas complètement à la merci de cette évolution et de ses actions. La tournure que prendra cette histoire dépend en effet en grande partie de toi-même. À condition toutefois que tu prennes conscience de ton comportement envers lui et que tu réalises que ta passivité te rend dépendante de lui et que tu en es toi-même la victime.

Il est temps de te confronter à ton mal-être et de te reprendre en main. Demande de l’aide auprès d'une personne de confiance. Raconte-lui ton histoire et ce que tu ressens. Et demande-lui de te soutenir et d'être à tes côtés dans les moments difficiles à venir.

Tu iras ensuite voir cet homme et tu mettras un terme à cette liaison. Même si cela s'annonce difficile et douloureux, tu as devant toi un été plein de possibilités pour rencontrer un homme libre.

