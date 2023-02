«Je suis cassée de partout, mais j'ai sauvé ma fille»

Violemment percutée, Priscilla a été très grièvement blessée, transportée «entre la vie et la mort» à l'hôpital Robert-Schuman, où elle a passé plus de trois semaines dans le coma. Dans un témoignage exclusif accordé à L'essentiel, elle explique n'avoir «aucun souvenir» du choc. En soutien de sa nièce, sa tante, elle, raconte: «Elle a vu la voiture lui foncer dessus, avec simplement le temps de repousser sa fille, qui s'en est sortie indemne». Un acte héroïque au prix d'atroces séquelles. «Je suis défigurée à cause de la fracture de la mâchoire, j'ai perdu des dents qui ont été retrouvées dans mes poumons», explique la victime, qui a subi plusieurs opérations.

Le chauffard placé en détention, puis libéré

Cinq semaines après le drame, elle ne peut toujours pas marcher, en raison de multiples fractures à la jambe. «C'est très difficile, je me sens cassée de partout», explique la résidente d'Anzeling, en Moselle, qui a été transférée à l'hôpital Legouest à Metz. Un premier soulagement pour la famille, qui fait face à de nombreux frais médicaux et déplore un manque de soutien. «C'est très difficile, notamment pour mon mari qui doit travailler, s'occuper des enfants et faire les allers et retours. On nous a dit de prendre un avocat, mais nous n'avons aucune expérience dans le domaine».