États-Unis: «Je suis célibataire», crie Selena Gomez à des footballeurs

En mars 2023, les médias américains croyaient savoir que Selena Gomez était en couple avec Zayn Malik. Deux mois plus tôt, c’était avec Drew Taggart qu’on pensait qu’elle roucoulait. Jeudi, la star de 30 ans a fait une mise au point sur TikTok: elle n’a pas d’homme dans sa vie.

Dans la vidéo qu’elle a partagée sur le réseau social, on peut voir celle qui est la femme la plus suivie sur Instagram assise au bord d’un terrain de football sur lequel se joue un match. Écharpe autour du cou et couverture sur les genoux, Selena est filmé en train de crier en direction des joueurs: «Je suis célibataire! Je suis juste un peu exigeante, mais je vous aimerai tellement!» L’histoire ne dit cependant pas si ce cri du cœur a eu un effet sur les sportifs.