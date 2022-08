Au Royaume-Uni : «Je suis désolé, je vais tenter d'assassiner la reine Elizabeth»

L'homme n'a pu entrer dans aucun bâtiment

La monarque de 96 ans (95 à l'époque) y passait Noël, son premier depuis la mort de son époux Philip, après avoir renoncé à se rendre comme d'habitude pour les fêtes dans sa résidence de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, en raison d'une résurgence du Covid-19. Elle avait été rejointe ce jour-là par plusieurs membres de la famille, comme ses fils Charles et Edward et les épouses de ces derniers.

La police avait souligné à l'occasion de l'arrestation que les procédures de sécurité avaient été «déclenchées quelques instants après l'entrée de l'homme sur le site» et qu'il n'était «entré dans aucun bâtiment». L'homme avait alors été interné en soins psychiatriques et la police n'a pas donné de précisions mardi sur son état psychologique.

Intrusions

Le tabloïd The Sun avait publié des images d'une vidéo présentée comme publiée sur le compte Snapchat du suspect quelques minutes avant sa tentative d'intrusion. En pull à capuche noir et en masque blanc, il manipule l'arbalète et dit: «Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner la reine Elizabeth». Avec des références apparentes à la saga Star Wars, il se présente comme un Indien sikh et dit chercher «revanche» pour un massacre commis en 1919 par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde.