Meurtre d'Alexia Daval : «Je suis désolée, je n'ai pas vu qu'il mentait»

Confronté à sa belle-mère la semaine dernière, Jonathann Daval est de nouveau passé aux aveux. Sa maman, qui croyait en son innocence, est sous le choc.

Au lendemain des nouveaux aveux de Jonathann D., sa mère est allée lui rendre visite à la prison de Dijon. «Il y a eu des larmes, beaucoup de pleurs. Les mots sont arrivés après. Il m'a dit : «Je m'excuse, je vous ai fait du mal, je pensais que vous ne voudriez plus me voir», a raconté Martine Henry aux caméras de «Sept à huit», sur TF1. Jonathann a expliqué à sa mère que lors de la confrontation avec Isabelle Fouillot, il a fondu en larmes et s'est mis à genoux pour demander pardon. «La maman d'Alexia l'a redressé et l'a serré dans ses bras», raconte Mme Henry, qui ajoute que son fils maintient qu'il s'agissait d'un accident.