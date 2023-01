Rafael Nadal : «Je suis détruit mentalement»

Oui, en permanence. Mais je n’en ai parlé à personne, ni à mon physiothérapeute, ni à mon équipe. C’est à moi de savoir. J’ai essayé de continuer à jouer sans accentuer la blessure. Je ne pouvais plus du tout frapper en revers, je ne pouvais plus courir. Mais je voulais finir le match, c’est tout. J’ai l’âge pour prendre mes propres décisions: en tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner, je ne voulais pas sortir du court sur un abandon. Et c’est mieux comme ça: j’ai perdu, il n’y a rien à dire, mes félicitations à mon adversaire. C’est ça le sport.

C’est très simple: j’aime ce que je fais, j’aime jouer au tennis. Je sais qu’un jour il faudra arrêter. Mais quand on aime faire quelque chose, les sacrifices que l’on consent ont toujours un sens au point qu’ils ne sont plus de réels sacrifices. Mais en ayant dit ça, il est évident que c’est fatigant et frustrant d’avoir passé autant de temps dans ma carrière en récupération, à essayer de revenir. Je l’ai assez bien accepté et je l’ai plutôt bien supporté. Mais ces sept derniers mois ont encore été une période compliquée. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais j’espère éviter une nouvelle longue période à l’écart, sinon ça va être super difficile de retrouver le rythme, redevenir compétitif et me remettre à me battre pour mes objectifs. Voyons de quoi la blessure retourne et comment je serai en mesure de suivre le calendrier (de tournois).